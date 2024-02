Kel Calderón recibió avalancha de críticas por polémico post sobre muerte de Piñera

Kel Calderón recibió una lluvia de críticas tras publicar unas palabras en honor al fallecido ex presidente Sebastián Piñera, quien falleció este martes 6 de febrero luego que su helicóptero capotara.

De acuerdo a su mensaje, la muerte del otrora mandatario tocó profundamente a la influencer, quien en un mensaje plasmó su reflexión tras el revuelo que causó su fallecimiento.

Publicación de Kel Calderón

La hija de Raquel Argandoña publicó un texto escrito en blanco, con un fondo totalmente negro, donde escribió “Como ha dolido este 2024… Mis condolencias están con toda la familia Piñera Morel. La miseria humana de celebrar un accidente de este tipo es superior a lo que mi alma puede comprender…”.

Junto a este texto, la influencer agregó “Repitan conmigo: ‘No se celebra la pérdida de una vida’, ‘No se celebra el sufrimiento ajeno’, ‘Es que’, ‘Es que no hay un es que’”.

“Ay Chilito cuanto nos falta”, fue otra de las frases que Kel Calderón escribió junto al post, añadiendo que este 2024 duele “porque nos ha mostrado en nuestra cara de lo que somos capaces, tanto para bien como para mal…”.

La publicación, que suma más de 100 mil likes, fue acompañada de una serie de historias de la misma índole. Entre las reacciones que obtuvo destaca la presencia de distintas influencers como: Michelle Carvalho, Aylén Milla, Steffi Méndez y Vanesa Borghi.

Críticas al post de Kel

Tras publicar el texto, las críticas no se hicieron esperar, desatando una avalancha de cuestionamientos a la influencer.

“Repitan también: No todos los muertos son buenos. No se celebra, pero se recuerda el dolor que sembró”, escribió uno de los seguidores de Kel, mientras que otros la cuestionaban por no subir una reflexión igual para las “130 y tantas familias que perdieron a su gente allá en la quinta región”.

“Bastaba con dar las condolencias, la superioridad moral está de más”, escribió otra usuaria. Sin embargo, no todo fueron críticas, ya que la creadora de contenido tuvo el apoyo de algunos rostros de la tv chilena, como Máximo Menem Bolocco y María José Prieto.

Revisa acá las stories de Kel Calderón:

