Kel Calderón compartió “regaloneo” con su papá y se llenó de insólitas críticas por dejar fuera a familiar

Kel Calderón sorprendió este domingo al compartir distintos registros en los que aparece acompañada de Hernán Calderón, en el marco de la celebración del Día del padre.

“Apareciendo tarde porque pasé todo el día fuera del celular aprovechando y regaloneando con mi papá que lo amo mas que a nada en el mundo”, escribió en la leyenda de la publicación.

La egresada de derecho reapareció con Calderón a más de dos años del impactante incidente que protagonizó su hermano, Nano Calderón, y que mantiene dividida a su familia hasta hoy.

“Los que han pasado algún susto o han estado a punto de no tenerlos más, me entienden cuando digo que no existen días más ricos“, agregó la influencer, haciendo una implícita referencia al hecho.

“Te vas a arrepentir”

Tras el post que subió en Instagram, diversos internautas notaron que Kel evitó hacer una publicación similar para el Día de la madre, motivo por el cual dejaron diversas críticas en alusión a su relación con Raquel Argandoña.

“No seas dura con tu mamá, en cualquier momento la puedes perder y te vas a arrepentir de no haber arreglado las cosas con ella”, “verdad que solo él te trajo al mundo. Que mujer más desconsiderada con su madre, sea como sea, es la que te dio la vida” y “tú mamá también pasó por un muy mal momento a punto de morir, ¿y tú donde estabas?”, fueron algunos.

La separación de la familia

Cabe recordar que fue en 2020, en plena cuarentena por COVID-19, cuando Nano Calderón atacó a su padre tras una fuerte discusión, episodio que tuvo como consecuencia que el abogado tuviera que ser internado en una clínica del sector oriente de la capital.