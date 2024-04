Kel Calderón contó que ex no le devolvió sus cosas y “la ropa se la puso la polola nueva”

Kel Calderón fue invitada al podcast “Rotos, pero no tanto”, donde se sinceró respecto a sus ex parejas y señaló lo qué hace con las pertenencias de esas personas una vez que la relación se acaba.

“Yo soy de las que cuando termina, uno tiene que pasarle hasta el último calcetín que ese hue… dejó en tu casa, porque si no te va a pelar”, explicó Calderón.

Para continuar explicando que “soy de las que agarra todo, así duela con el corazón roto y uno lo va a dejar a recepción de la otra persona”.

La particular confesión de Kel

En este sentido, Kel se refirió a un hombre en particular, sin decir cuál, quien no le habría devuelto su ropa y que incluso se la habría entregado a una nueva polola.

“A mi no me devolvieron nada”, comenzó explicando la abogada respecto a su ex pareja.

“Lo único que me había regalado este ex es una bicicleta que también se la quedó. No, espérate y más encima toda la ropa que no me quiso devolver se la puso la polola nueva… Y lo subía a Instagram y yo decía, ‘¡mi poleron!'”, explicó la influencer.

Pese a que no reveló a quién se refería, el sitio Infama aseguró a través de Instagram que Kel se refirió a Cristóbal Torrealba, con quien culminó su relación en 2022.

