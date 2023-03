Kel Calderón impactó por inesperado encuentro con famoso cantante: “Qué noche la de anoche”

Kel Calderón encendió las redes sociales al compartir una foto que evidenció su encuentro con el cantante Shawn Mendes en Ciudad de México.

El contexto de dicha captura se debe al lanzamiento de una colección de la marca Tommy Hilfiger y que precisamente está vinculada al artista.

De hecho, en el polerón que usó la influencer para el evento, se puede ver que justo en el frente dice el nombre del intérprete.

En la descripción de su publicación en Instagram, la abogada escribió lo siguiente: “Qué noche la de anoche cenando junto a Shawn Mendes (que es un amor)”.

“Me llevo toda la colección directo a Chile! Como siempre gracias por la invitación Tommy Team”, agregó.

Como era de esperarse, el hecho de que Kel conociera al cantante mundialmente famoso por canciones como Treat You Better y Stitches, no pasó desapercibido. Por lo mismo, recibió una serie de comentarios de fanáticas que envidiaron este encuentro.

Mira su post a continuación: