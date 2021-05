Raquel Argandoña informó el sábado 8 de mayo el fallecimiento de su madre, Eliana de la Fuente, a los 93 años de edad. Además, anunció que su despedida sería este domingo, en el Día de la Madre.

La emotiva ceremonia fue transmitida por YouTube. En el lugar, la hija de Argandoña, Raquel ‘Kel’ Calderón, fue la encargada de dar un discurso de despedida a su amada abuela.

“Ya sé que todas las despedidas son difíciles, más ahora que está muriendo tanta gente, pero ¿cómo se despide alguien que debería estar aquí sentada? Mi abuela no estaba enferma, no olvidaba las cosas, no tenía grandes dolores. El sábado pasado hicimos un asado en su casa y nos reímos hasta que nos dolió la guata”, fueron las primeras palabras de la egresada de Derecho.

Posteriormente, reveló un episodio de su infancia: “no puedo olvidar que la primera vez que me fui de mi casa tenía 6 años y me fui a la tuya en la Villa Frei. Cómo olvidar que no me llevé ni un calcetín, me lleve puras Barbies y tú me recibiste y me dejaste quedarme ahí cuanto quise”.

“Quería agradecerte porque a tus 93 años tuviste la fuerza que yo no tuve. Tuviste la garra para ser mi familia completa cuando yo no tenía a nadie y tú pusiste el hombro y decidiste pasarte tu última Navidad conmigo para que yo no estuviese sola”.

“Hoy te lloro porque me siento sola, porque ya no sé a dónde voy a ir (…) me siento tan vacía sin ti, siento que la vida se llevó mi escudo y mis zapatos y no sé cómo seguir caminando”, reveló.

Cerca del final, Kel se refirió a los problemas familiares que pasaron los Calderón Argandoña en 2020, cuando ocurrió una fuerte discusión entre su padre y hermano. “Para nadie es secreto que mi lado de la familia está quebrado y sé que te dolía. Quiero que puedas ver que a pesar de todo estamos todos aquí porque nos une un dolor inmenso de tu partida, y que todos tus nietos te aman mucho, y digo todos porque él también te ama y está sufriendo mucho”.

Finalmente, manifestó: “se supone que nos teníamos que ir juntas, pero me dejaste aquí y solo puedo pedirte que me cuides, que nos cuides a todos, y que le mandes mi amor a mis otros abuelos que están donde quiera que tú estés”.