Trinidad de la Noi contrajo matrimonio este fin de semana junto a Cristábal González. La pareja realizó el evento en la Viña Santa Rita donde Kel Calderón fue una de las invitadas.

La hija de Raquel Argandoña asistió a la boda junto a su actual pareja, Alfredo Torrealba, quien no dudó en compartir una foto de ambos en el evento.

“Con la mujer más linda de Chile”, escribió.

Así también, la abogada compartió registros en sus redes sociales de la boda.

“Le escribí a Trinidad si había algo que no podía subir y no me respondió, así que bye, Trini. Vamos con contenido sin filtro”, escribió Kel en sus historias.

Calderón también compartió el lado emotivo de la ceremonia, es que la pareja llegó a la iglesia en un carruaje tal como una película. “Estoy en Disney y esta es la princesa más linda de todas”, señaló.

“Toda la felicidad del mundo para ustedes mi @trinidaddelanoi y @cgonzalezcorssen su amor es todo lo que está bien”, cerró la influencer.