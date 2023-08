¿Apoyará al Team Lulo? Kel Calderón analizó a cada jugador de Gran Hermano y eligió a su favorito

Gran Hermano Chile se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales, donde los televidentes diariamente comentan lo que ocurre al interior de la casa más famosa del mundo.

Fuertes discusiones, romances y divertidos momentos han marcado al reality show, por lo que distintos usuarios ya se abanderizan por un grupo u otro.

La fiebre por el programa de Chilevisión ha escalado a conocidas figuras del espectáculo como Karen Bejarano, Naya Fácil e Ignacia Michelson, quienes han comentado distintas situaciones registradas en el encierro.

Ahora se suma la influencer Kel Calderón, quien manifestó su angustia en el capítulo que terminó con la eliminación de Francisco Arenas, quien se enfrentó a la placa junto a sus amigas Jennifer Galvarini y Constanza Capelli.

Kel se sumó a viral de Gran Hermano

La hija de Raquel Argandoña y Hernán Calderón se sumó a una tendencia en TikTok, plataforma en la que acumula más de 290 mil seguidores, que consiste en elegir a su participante favorito del reality show.

Lo particular de este desafío es que los usuarios deben escoger entre varios personajes hasta llegar a su elección final. En el caso de Kel, primero debió elegir entre Constanza y Francisca Maira, optando por la primera.

Luego escogió a Lucas y Jennifer frente a Maite y Hans, respectivamente, pero manifestó sus dudas al tener que elegir entre Sebastián y Skarleth. “No me gusta ninguno de los dos… pero Skarleth, porque así se estabiliza Coni”, afirmó.

Al momento de seleccionar entre Estefanía y Francisco, la influencer se quedó con el ex participante conocido como “Papá Lulo”. “¿Jorge o Rubén? No, Jorge fue muy traidor”, dijo después, eligiendo al ex carabinero.

Después de una serie de preselecciones, finalmente debió elegir entre Coni y Francisco, inclinándose por la bailarina. “Ella tiene que ganar el reality, te amamos”, afirmó.

Revisa el video acá: