Kel Calderón sorprendió con nominación a los People’s Choice Awards: “No puedo pedir más”

Este jueves se dieron a conocer los nominados de los People’s Choice Awards, donde apareció el nombre de Kel Calderón para la categoría “Influencer latina del año”.

La chilena compite con otros creadores de contenido de la región como Alondra García (Perú), Dani Valle (México), Surthany Hejeij (Venezuela) y Tefi Russo (Argentina), entre otros.

“Esta nominación me sorprendió muchísimo. Me siento honrada de que hayan pensado en mí“, señaló Calderón en un video compartido por la señal E! Entertainment.

La reacción de Kel Calderón

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Hernán Calderón y Raquel Argandoña manifestó su emoción por este reconocimiento dentro de la premiación que destaca a lo mejor del mundo del espectáculo.

“A pesar de que sabía de esto desde hace un tiempo, me pegó fuerte contarlo al fin“, partió diciendo en una historia, donde agregó que está “muy emocionada” con la nominación.

En ese sentido, Kel agradeció a la organización por “poner sus ojos” ella y en Chile. “No se imaginan lo que significa para mí y para todo mi equipo, No puedo pedir más”, señaló.

Pedro Pascal también fue nominado

Con más de 50 años de historia, los People’s Choice Awards han entregado reconocimientos a diversas figuras del cine, la televisión y la música, elegidos por la votación del público.

En ese sentido, el actor chileno Pedro Pascal fue nominado en la categoría “Estrella masculina de televisión” por su papel en la serie The Last of Us.

El intérprete se medirá ante Jason Sudeikis (Ted Lasso), Kieran Culkin (Succession), Jeremy Allen White (The Bear), Chase Stokes (Outer Banks), Steve Martin (Only Murders in the Building), Samuel L. Jackson (Secret Invasion) y Tom Hiddleston (Loki).

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 18 de febrero desde Barker Hangar en Santa Mónica, California. Tanto Kel Calderón como Pedro Pascal pueden ser elegidos votando en el sitio web de los premios.

