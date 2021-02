Kel Calderón cumplió 30 años en medio de la polémica que involucra a su ex amiga Macarena Badilla y a la modelo Coté López.

El fin de semana, Badilla dijo que la influencer, que no sentiría agrado por López, le habría dicho que las va a “hundir” tras enterarse de que trabajan juntas en una nueva línea de maquillaje.

El lunes, Kel publicó dos fotos en Instagram junto a un enorme ramo de flores. “De pronto la vida te da sorpresas lindas, gestos inesperados, y aunque hay heridas que demoran en sanar, la vida es muy corta para malas energías”, escribió junto a las imágenes.

Su referencia a las malas energías no se quedó ahí. A través de historias de Instagram, la egresada de Derecho pidió consejos a sus seguidores para ahuyentar las malas vibras en su casa.

En los videos se pudo ver a la influencer “limpiando” su departamento con un palo santo, mientras su asesora del hogar, Nancy Huenupe, le decía que le traería un crucifijo “para que lo pongas detrás de la puerta de entrada”.

“Ya no sé si estoy media sugestionada o que, pero me dolía heavy la cabeza y prendí palo santo en mi casa y me sentí mejor inmediatamente”, escribió, mientras pedía más datos de este tipo.