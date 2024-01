Polémica en redes por fotos de Kel Calderón durante complejo estado de salud de Raquel Argandoña

Kel Calderón fue duramente criticada luego de subir fotos a sus redes sociales en medio del delicado estado de salud que atraviesa su madre, Raquel Argandoña.

Y es que hace algunos días se dio a conocer que la animadora de televisión sufrió una obstrucción intestinal severa durante sus vacaciones en México, por lo que tuvo que suspenderlas y ser hospitalizada.

Actualmente, Argandoña está en la Clínica Alemana y dio a conocer que “estoy conectada a máquinas”.

Critican a Kel Calderón por estado de su madre

En las últimas horas, Kel Calderón ha seguido activa en sus redes sociales y ha publicado diferentes post en su rol de influencer.

Sin embargo, en ninguno de ellos se ha referido, hasta el momento, a la salud de su madre.

En ese sentido, los usuarios no perdonaron y la criticaron en los comentarios: “Preocúpate de tu mamá que está hospitalizada en Clínica Alemana. No seas tan rebelde y poco humana. Esa mamá te adora y te puede faltar”, “nunca serías lo que eres, si no fuera por tu madre. Ella te abrió las puertas de lo que tú eres hoy en día”, fueron algunos de ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por K E L 🩶 (@k3lcalderon)

Aún así, hubo quienes defendieron a Kel y le brindaron su apoyo en este difícil momento.

“Quiénes son ustedes para criticar a esta niña. Preocúpense de sus vidas. No faltaba más”, “no se metan en vidas ajenas, métanse en sus vidas que cada quien tiene sus propios problemas”, “ustedes no conocen la intimidad de ellos… dejen a esa niña en paz”, fueron algunos.

Síguenos en