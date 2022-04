Kel Calderón compartió la rehabilitación de su padre tras permanecer intubado por COVID-19

La influencer Kel Calderón compartió un emotivo registro en sus redes sociales: Mostró a su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas, en sus sesiones de rehabilitación en el kinesiólogo.

Cabe recordar que fue a finales de octubre de 2021 cuando la hija de Raquel Argandoña dio a conocer que su padre estaba en coma inducido tras presentar complicaciones producto del COVID-19.

Y ahora, Kel mostró los avances en el estado de salud del abogado con una serie de videos en sus stories de Instagram, en los que se ve a Hernán realizar diferentes ejercicios.

“Acompañando a @hernancalderon en su kine”, detalló Kel en el primer video en el que aparece Hernán encima de unos implementos mientras lanza y recibe un balón.

“Siento que me va a explotar el pequeño corazón que tengo”, indicó en el segundo registro, mientras que el tercero lo acompañó con un “es que no saben, no sé cómo explicarles lo que siente verlo así de bien otra vez”.

Mira los registros aquí: