Los 8 “requisitos” que debe cumplir el hombre ideal para Kel Calderón

Kel Calderón compartió con sus seguidores los “requisitos” que debería cumplir su hombre ideal.

La influencer respondió una consulta realizada por un usuario de Instagram, luego de que abriera la posibilidad de que le dejaran preguntas en la caja de comentarios de la red social.

“¿Qué tiene que tener un hombre para estar contigo, eres muy difíciles de satisfacer?”, le preguntaron a Raquel, quien optó por contestar detalladamente esta inquietud.

La fundadora de la Redes en Caja comenzó diciendo que “me dio risa la segunda parte de la pregunta. Sobre lo primero: me gusta que me respeten, que me prioricen y que podamos formar un equipo y crecer a la par”.

Junto a lo anterior, agregó que “me gusta que me den el espacio de ser vulnerable y mostrar mis puntos débiles sin tener miedo a que después los usen en mi contra”.

Un quinto punto que destacó es que “no se asuste o se sienta amenazado cuando me vean fuerte o que me vaya bien (nunca una competencia entre nosotros)”.

En sexto y séptimo lugar apuntó que “si le gusta viajar harto y compartir un buen vino tinto tampoco me quejo”

Pero donde parece que no tranza es con el octavo “requisito”: “AH!! Y sí o sí tiene que ser animal lover, eso no es transable (la Marti y Lucifer sobre todo)”, dijo, en relación a sus animales.

“¿Si soy difícil de satisfacer? Yo encuentro que no y que soy un amor”, concluyó la storie.

Después compartió otro comentario, en el que bromearon diciendo “menos mal que no pides nada jajajaja valor”.

“¿Les pareció mucho? Jajajaja no es de fresca y no es mucho. Por lo demás, mi regla es ‘nunca pido nada que no traiga a la mesa yo también’”, cerro Calderón.

Revisa las stories acá: