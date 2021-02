Un conflicto mediático envuelve a Kel Calderón, Coté López y Macarena Badilla durante los últimos días. Todo esto luego que Badilla se refiriera al término de su amistad con la joven influencer, apuntando a una supuesta rivalidad debido a una línea de maquillaje que lideraría la esposa del Mago Jiménez.

En entrevista con Mira lo que hizo, Maca Badilla acusó que Kel “en lugar de ponerse contenta porque yo estaba creciendo, me dijo ‘las voy a hundir'”, aludiendo a este nuevo proyecto. Mientras que Coté, mediante historias de Instagram, aclaró que no conoce a Raquel Calderón, pero que anteriormente recibió comentarios que decían que ella era “complicada” en el ámbito laboral.

Lee también: “La vida es muy corta para malas energías”: Kel Calderón limpió su casa con palo santo tras polémica

“Lo que pasó acá fue que a Kel le molestó el hecho que ella iba a hacer los cosméticos conmigo. Para resumir, porque en verdad qué lata esta cuestión, ella iba a hacer cosméticos y según ella (Calderón Argandoña) que la Maca le había copiado la idea. Pero yo a la Maca le pedí esta cuestión hace mucho tiempo. Yo tenía la idea hace siglos”, agregó López en su cuenta.

Finalmente, Kel rompió el silencio y se refirió a esta polémica. Sin embargo, esta declaración no la realizó en redes sociales, sino que habría sido mediante un mensaje de WhatsApp en contacto con el medio Glamorama.

Lee también: Coté López rompió el silencio y respondió a supuesto desprecio de Kel Calderón

Fue entonces cuando la joven manifestó que “yo siempre he pensado que para pelear se necesitan dos, y yo no estoy interesada en eso ni meterme en este cahuín. Les deseo lo mejor a ambas, tanto a Maca como a Coté, que lamentablemente jamás he tenido la suerte de conocer en persona”, concluyó sobre el tema.