El pasado 14 de febrero, muchas parejas pudieron celebrar el día del amor. Las redes sociales se atestaron de gestos de cariños, fotos de enamorados de la mano y cenas románticas.

Pero también fue un día de revelaciones. La modelo e integrante de la familia Kardashian, Kendall Jenner, compartió fotos en sus stories de Instagram junto a su nuevo pololo.

A diferencia del resto de sus hermanas y participantes del reality Keeping Up with the Kardashians, Kendall se ha caracterizado por mantener bajo mayor secreto su intimidad.

Sin embargo, Jenner oficializó su relación con Devin Booker de 24 años, el basquetbolista de la NBA y jugador de los Phoenix Suns.

En la foto -tomada por su hermana Kim Kardashian-, se podía ver a la modelo abrazándose con Booker en la encimera de la cocina y la subtituló con un emoji de corazón blanco y también etiquetó al basquetbolista en la publicación.

Según la revista Vanity Fair, se rumorea que Jenner ha estado en una relación con Booker durante los últimos 10 meses.

El amor habría surgido en abril en la nueva pareja de la familia Kardashian. Aquel mes, Kendall y Booker hicieron un viaje juntos desde Los Ángeles a Arizona, levantando los rumores ya confirmados por la modelo.

La noticia de los nuevos tórtolos distrae momentáneamente de la polémica relación de Kim Kardashian con Kanye West, mientras los rumores de un divorcio inminente se mantienen.