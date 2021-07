Este jueves se estrenó la segunda temporada de El Discípulo del Chef, nuevo estelar de Chilevisión donde diferentes rostros de la televisión deben demostrar sus mejores cualidades gastronómicas para evitar ser eliminados de la cocina.

Los chef Sergi Arola, Carolina Bazán y Ennio Carota, fueron los responsables de elegir a sus equipos, dividiéndose en color rojo, azul y verde, respectivamente.

En el caso del equipo rojo, que resultó ganador en el capítulo debut del programa, María Eugenia “Kenita” Larraín y Giuliana Sotela fueron compañeras. Un hecho que no pasó desapercibido en redes sociales, debido a que ambas fueron ex pareja del ex tenista nacional, Marcelo “Chino” Ríos.

Lee también: Kidd Tetoon, Bombo Fica y Constanza Ríos: Conoce a los 18 participantes de la 2da temporada de “El Discípulo del Chef”

Por esta situación, muchos usuarios de Twitter festinaron con memes y frases dirigidas al deportista, destacando además que su hija, Constanza Ríos, también es parte de esta competencia.

Sin embargo, en el caso de Constanza fue elegida para formar parte del equipo verde y competir contra su madre, Giuliana Sotela.

#DiscipuloGranEstreno chino ríos viendo a sus ex esposas pic.twitter.com/Ra77nQrygK — Danny (@DanyFelipe_) July 23, 2021

Que empiecen luego a cocinar la Kenita con la Giuliana y pelen al Chino Rios — Rafa (@RECM___) July 23, 2021

Kenita Larraín y Giuliana Sotela en el mismo grupo. El Chino Ríos con convulsiones en su casa. #DiscipuloGranEstreno — Ricardo (@GalvezPobleteR) July 23, 2021

Oye se le juntó el ganado al chino Rios #DiscípuloGranEstreno — Claucita (@claucita_g) July 23, 2021

Viendo lo simpáticas y biena onda que son la Kena y la Giuliana ya entiendo porque son Ex de Chino Ríos….#discipulogranestreno — Lo (@loli_1102) July 23, 2021