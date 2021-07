En el segundo capítulo de El Discípulo del Chef, Kenita Larraín y Giuliana Sotela dieron detalles sobre su relación de amistad que desarrollaron luego de conocerse en este programa televisivo.

Ambas son ex parejas del tenista nacional Marcelo “Chino” Ríos, y por tanto había bastante expectativas respecto a cómo se llevarían en este espacio al compartir el set y equipo, considerando que las dos son parte del grupo rojo liderado por el chef Sergi Arola.

Todo partió como una broma porque Kenita y Giuliana estaban llorando mientras cortaban cebolla, una situación que notó Yuhui y dijo “están llorando por mí”. Algo que escuchó Renata Bravo, aprovechando la situación para ironizar, asegurando que “están llorando por el chino”.

Por otro lado, Giuliana destacó que “trabajar con Kenita ha sido un apoyo gigante. Ella me ayuda, me entiende, me explica. Definitivamente Kenita es mi amiga en El Discípulo del Chef“.

“No sé qué haría sin ella, la verdad”, añadió la socialité.

Asimismo, Kenita Larraín sostuvo que “con Giuliana hoy empatizamos de mamá a mamá, de esposa a esposa. Creo que es distinto, como hablando de mujer a mujer, y sí fue un reencuentro muy bonito“.

“Siento que antes, hace mil años atrás, como el 2005, había quedado algo medio tenso e inconcluso, así que verla de nuevo nos permite estar bien, sanar lo que tengamos que sanar, y siento que fue una oportunidad para que hoy tengamos una relación muy diferente“.

“Ella tiene una vibra muy linda, así que me siento feliz que esté en mi equipo”, concluyó Sotela.