“Fui al baño a llorar”: Kenita Larraín detalló cómo se gestó su inolvidable cita con Luis Miguel

En el último capítulo de Podemos Hablar, Kenita Larraín recordó un inolvidable episodio que vivió con un famoso cantante, el cual compartió con Roberto Cox, Karen Bejarano y Miguelito, los invitados de la noche.

Fue cuando Jean Philippe Creton pidió en el “Punto de Encuentro” que pasaran todos aquellos quienes hayan tenido una cita que los dejó los haya marcado hasta hoy.

“Me llamó una mujer de eventos y me dijo ‘te estaba llamando para hacer una invitación, porque tenemos el recital en Santiago de un artista muy conocido’“, comenzó la numeróloga chilena, desatando las risas entre todos los invitados.

La modelo aceptó y fue acompañada de una amiga al evento, donde las atendieron muy bien y las llevaron a sentarse en primera fila para ver al Sol de México, el amor platónico de la entrevistada.

“Cuando termina el recital, sale uno de los típicos gorilas que andan en la producción y me entrega un ramo de flores. Me lo regala no más, no me dice nada”, continuó Kenita, después de lo cual buscó desesperadamente en el suelo.

Luego llegaron muchas fans y le pidieron flores del ramo, a lo que ella ingenuamente accedió, hasta que una de ellas le dice que quizás le había mandado alguna nota.

“Me dio tanta pena, porque era la segunda oportunidad que tenía para conocerlo y no se había concretado. Y me voy al baño a llorar”, aseguró.

Sin embargo, cuando se estaba yendo, llega otra persona de la producción y le dice que Luis Miguel la quería invitar a cenar. Esto causó gran emoción entre quienes estaban escuchando la historia, incluso Karen Bejarano se acostó en el suelo producto de la impresión.

“Nunca me planteé que íbamos a hablar, pero la conversación fue en torno a la Ley de la Atracción, cosas súper profundas y súper bonitas. Y no fue en lo que ustedes piensan que terminó en…”, dijo provocando risas en los demás invitados.

“Ahí me dejó invitada para Punta del Este y lo viajé a ver”, finalizó la ex reina de Viña.

Revisa el momento aquí: