“Fue muy bonito”: Kenita Larraín dio detalles de su encuentro y viaje en avión privado con Enrique Iglesias

María Eugenia Larraín será una de las invitadas que estarán en un nuevo programa de Podemos Hablar, espacio conducido por Jean Philippe Cretton y que se emite todos los viernes después de CHV Noticias Central.

Kenita estará acompañada junto al síquico, médium y tarotista, Álvaro Santi, Miguel Piñera y la periodista Marilyn Pérez.

La ex esposa de Marcelo Ríos abordó todos los temas, como su reconciliación con el ex número 1 del mundo del ranking ATP, como también con Giuliana Sotela y Daniella Campos.

Aunque la actual numeróloga confesó que esa reconciliación aún no se da con Iván Zamorano. “El único que me falta es Bam-Bam… Yo tengo mi familia, él tiene su familia, éramos otras personas en ese momento… Después de todo lo que pasó, ambos sufrimos“, confesó.

Kenita Larraín contó su encuentro y viaje con Enrique Iglesias

La modelo también abordó cuando conoció a Enrique Iglesias en Santiago a finales de la década del 90. “Cuando estaba en la mitad de su recital, se acerca Tony, un español gigante, que era como la mano derecha, y nos dice al grupo que estábamos ahí, ‘¿Qué van a hacer después? Porque nosotros vamos a ir a una fiesta en la Oz'”, partió declarando.

“En la Oz creo que hubo un desfile de modas, entretenido, después nos fuimos un grupo a una suite, hicieron como una mini fiesta ahí y había mucha gente. En un momento, que estaba conversando con Enrique y con Tony, se desaparece Enrique, estaban los demás ahí y yo les digo “ya me voy a ir”, y me fui”, agregó Kenita.

“Cuando iba camino a mi casa, me llama Tony y me dice ‘él te quiere conocer. Mañana se va a Argentina y me dice si quieres viajar con él’. Ahí me pasa el teléfono y él me invita a Argentina, esto nunca lo he contado. Fui, estaba soltera y todo, me había caído increíble, el grupo era muy simpático. Cuento corto, llego al avión privado y me sentí como chancho en Ibiza. Primera vez que andaba en avión privado, fue todo nuevo, igual me sentía un poco incómoda, pero fue muy bonito“.

Tras ese relato, Cretton preguntó: “¿Ahí si pincharon?”. La respuesta de María Eugenia Larraín fue afirmativa, aunque volvió a dejar en claro que eso ocurrió hace muchos años, precisamente en 1997.

Síguenos en