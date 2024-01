Kenita Larraín impactada con historia de Paula Pavic y Chino Ríos: “De la que me salvé”

Kenita Larraín le envió un mensaje de apoyo a Paula Pavic, tras su comentada participación en Podemos Hablar (PH), espacio en el que abordó el fin de su relación con Marcelo Ríos.

La numeróloga, ex pareja del otrora número uno del mundo en el tenis, fue invitada al programa Sígueme de TV+, en el que se habló del estado actual de Pavic tras el fin de su relación con el Chino.

“Hay varias cosas que me pasan. Primero, como mujer, decirle que está preciosa (…) está estupenda. Ojalá que descubra toda esa belleza que hay en su interior y, si pudiera decirle algo, sería que se empodere”, comenzó Larraín.

En ese sentido, reflexionó que “si por 16 años siguió al que era su marido en ese entonces, ojalá que hoy no lo cambie por otro hombre que ella siga. Que se siga a sí misma (…) Ojalá que pueda florecer esta parte interna de Paula que se dé cuenta lo maravillosa que es ella como persona”.

Kenita Larraín sobre Chino Ríos: “De la que me salvé”

Además, la numeróloga se refirió a otras de las aristas que se hablaron en el espacio televisivo y que tiene que ver con la decisión del Chino sobre sus hijos con Pavic.

“Respecto a lo que estoy escuchando acá y no sabía, que se plantea este arreglo entre Marcelo y Paula, donde ella no está incluida como mamá… o sea, lo único que puedo decir respecto a eso es ‘de la que me salvé’. Nada más”, expresó.

“Debe ser súper doloroso para ella como madre que no está incluida en este plan que se está planteando a futuro respecto a sus hijos. No me quiero poner ni un segundo en sus zapatos. Debe ser muy doloroso”, continuó.

“Ella tiene herramientas para irse descubriendo y de alguna forma poder trabajar, sentirse importante e independiente”, cerró.

