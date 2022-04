Kenita Larraín habló sobre la pérdida de embarazo que sufrió en pandemia: “Era un sueño volver a ser mamá”

La ex modelo y numeróloga María Eugenia Larraín estuvo invitada en el reciente capítulo del programa Pero con Respeto, de Chilevisión, donde se refirió a la dura pérdida de embarazo que sufrió durante la pandemia.

Según indicó Larraín, este hecho ocurrió mientras estaba hospitalizada por problemas respiratorios derivados del coronavirus. “Estuvimos varios de la familia con COVID bastante complicados”, dijo ante la pregunta de Julio César Rodríguez.

“Me enteré cuando entré a la clínica, porque me tenían que hacer resonancia magnética, escáner y todo eso para saber sobre la neumonía. Me preguntaron si había una posibilidad de embarazo y les contesté que sí, entonces me hicieron el test de sangre y claro, estaba embarazada“, agregó.

Luego de estar internada alrededor de una semana, Kenita se sometió a un segundo examen para saber sobre la evolución de su embarazo. Sin embargo, ahí se enteró que había perdido a su hijo o hija en camino.

“Fue una experiencia súper fuerte, porque cuando tú estás con COVID-19 entran a tu habitación disfrazados de astronautas. Eras como la peste más grande del mundo”, señaló Larraín.

“Para mí era un sueño volver a ser mamá”, añadió, indicando que este anhelo se debe a su estrecha relación con su hermano gemelo Mario. “Hemos sido tan compinches y tan unidos siempre, de alguna manera los dos formamos una mini familia (…) Siempre he querido darle eso a Sofía (su hija)”, describió.

A pesar de la lamentable pérdida, la ex modelo incluso pensó en un nombre para el hijo que no pudo tener. ““Le puse nombre… Miguel”, confesó.

Cabe mencionar que Larraín reveló esta situación en agosto de 2021, durante su participación en El Discípulo del Chef, tras no poder contener las lágrimas en la eliminación de Giuliana Sotela. “Dentro de la clínica me enteré que estuve embarazada y que tuve una pérdida. Por eso lloro, porque tengo que hacer el duelo de ese bebé que nunca tuve. Entonces obviamente que ando más sensible de lo normal”, dijo en ese entonces.