Luego del triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta, María Eugenia “Kenita” Larraín saltó a la palestra por una predicción que realizó en septiembre de 2020 y con la que vislumbró la llegada de “alguien nuevo” al sillón presidencial. Por esto, las redes festinaron con lo indicado por la modelo y numeróloga, bromeando incluso con que debía ser nombrada como “ministra de magia”.

Rememorando aquello ocurrido hace más de un año en La Red, Kenita en esa instancia declaró que “el próximo presidente va a ser una persona que en este minuto no estamos conversando de ella“, considerando que entonces surgían nombres como Beatriz Sánchez, Evelyn Matthei y Daniel Jadue.

“Por la energía que viene de la tierra y esta renovación total, siento que va a ser alguien que no estamos considerando ahora, que no es alguien conocido por muchos años en la política”, añadió en ese momento, acertando con la llegada del futuro mandatario a La Moneda, ya que en ese tiempo era impensado siquiera ver al actual diputado como una carta a la presidencia de la República.

Kenita lo adelantó: es alguien nuevo, que no tiene tanta trayectoria en política 😮 pic.twitter.com/1V300TJQTl — Francisco🇨🇱🌳 (@Fran_abo) December 9, 2021

Debido a estas aseveraciones que preceden a la numeróloga, sus predicciones comenzaron a cobrar más relevancia. A raíz de esto, desde Publimetro le consultaron por este fenómeno que se dio principalmente en redes sociales, a lo que ella indicó que “no me acordaba que lo había dicho con esas palabras, en ese escenario hace menos de dos años los candidatos que sonaban eran otros y Boric no aparecía por ninguna parte, entonces realmente también me sorprendí, no tenía cómo saber“.

Sumado a lo anterior, desde el medio citado también le pidieron que realizara una nueva lectura de los números para ver qué depara el futuro. Sobre esto, Kenita manifestó que “siento que la Tierra está viviendo, independiente del gobierno que venga para Chile, hay cambios planetarios y van a venir cosas, grandes cambios“.

“El año 2022 es un año maestro, se llama el constructor divino, hay personas que están súper contentas y hay personas que tienen miedo de lo que va a pasar, yo siento que si bien hoy con pandemia y cosas que han pasado, no estamos en el momento más luminoso, pero sí se viene mucha luz, hay que confiar en eso y potenciarlo, se van a venir cambios“, añadió la ex participante de El Discípulo del Chef.

Posteriormente agregó que “el programa que presenta Boric, no sé si lo va a lograr realizar realmente, porque van a venir muchos cambios. El programa sirve para como está hoy, pero va a cambiar tanto el mundo, el programa, cualquier programa, va a quedar obsoleto, van a venir muchos cambios, pero mucha luz”.

Finalmente, hizo un llamado a “que la gente confíe y suelte ese miedo y podemos unirnos y traer cosas realmente lindas, independiente del candidato que esté gobernando”.

¿Acertará esta vez? Solo queda esperar que el tiempo pase y que, en primer lugar, Gabriel Boric asuma el poder el próximo 11 de marzo de 2022.