Kenita Larraín vaticinó el 2024 de Tonka Tomicic: Regresa a la TV y surge un nuevo amor

Luego de un par de años convulsionados a nivel personal y profesional, al parecer el 2024 traerá grandes sorpresas para Tonka Tomicic. Eso según adelantó Kenita Larraín en las predicciones que hizo para el año que viene.

La modelo será una de las invitadas del próximo capítulo de Podemos Hablar que se estrena este viernes 29 de diciembre en las pantallas de Chilevisión, donde hizo un acabado análisis sobre lo que traerá el año nuevo.

Fue ahí donde la numeróloga entregó auspiciosos detalles de cómo será el futuro de la animadora, quien durante los últimos años ha enfrentado polémicas por el Caso Relojes, además de su separación de Parived.

El futuro de Tonka Tomicic el 2024

En materia laboral, Kenita Larraín entregó buenas noticias para Tonka Tomicic y adelantó que el 2024 podría regresar a las pantallas de la mano de un nuevo proyecto.

“Ella va a regresar a la televisión, ella se va a ir liberando de esto con el tiempo, esto le sigue pesando, pero tiene la carta de El Loco que es liberación. Así que se va a ir liberando de a poco, esta es una carta que va refrescando todo. Este Papa con este Rey de oro es una oportunidad que es en televisión, aquí tiene que haber un contrato, algo, ella va a regresar a la televisión”, aseguró.

Pero no es lo único que podría mejorar en la vida de la comunicadora, ya que el plano personal y sentimental también va a sufrir cambios positivos, tanto para lo que viene con su ex marido como con un nuevo amor.

“En lo afectivo, en lo emocional, hay unos rumores que escuché que ella está intentando regresar, pero yo no veo eso. No veo que ella esté enojada con Parived, veo que aquí hay comunicación, hay un vínculo, hay algo importante para ellos dos, pero decidieron apartar sus vidas. No creo que haya un regreso y tampoco creo que haya un intento(…) Ya va a aparecer otra persona pronto”, detalló.

