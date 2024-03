Kidd Voodoo quiere arreglar su amistad con Young Cister en Viña 2024: “Él no sabe que…”

Durante este jueves, horas antes de la presentación de Young Cister en Viña 2024, Kidd Voodoo confirmó que existe un conflicto con el Joven Cisterna que espera resolver durante esta noche en la Quinta Vergara.

Todo comenzó cuando sus fans notaron que los artistas se dejaron de seguir en redes sociales, acto tras el que comenzaron las especulaciones de que Voodoo ya no formaría parte del show de Cister.

“Sí, nos dejamos de seguir. Es algo que él y yo sabemos, preferimos mantenerlo así”, comentó el intérprete de La Terapia a Canal 13.

La respuesta de Kidd Voodoo

En su llegada a la Quinta Vergara, para cantar con Los Bunkers, Kidd Voodoo se refirió al conflicto que mantiene con el cantante urbano.

“Es mi hermano ese. Ahí tenemos que hablar un par de cositas. Son roces nomás”, explicó a ADN.

Respecto a la presentación de su amigo en la Quinta Vergara comentó que: “Vengo a verlo. Siempre apoyándolo, aunque no me quiera ver, lo voy a venir a ver igual (…) él no sabe que vengo”.

En relación a su posible aparición en el escenario junto con Cisterna, el joven de 22 años aclaró que estaban en conversaciones: “No habíamos acordado nada, pero con lo que sucedió… no sé si me bajé, como que nunca estuve arriba”.

