Recientemente, Kika Silva reveló en un entrevista cómo conoció a su actual pareja y cuál fue la primera impresión que tuvo de él.

La influencer estuvo invitada al programa Más Vivi que nunca, instancia en la que se refirió a su romance con el estadounidense Timothy Burton, con quien conversó por primera vez en un strip club en Miami.

“Ahí hay strip club bien entretenidos, como de fiesta, de discoteque. Estaba con un grupo de amigos, donde estaba invitado él. No nos conocíamos en Miami y él también vive en California. Entonces, coincidencias”, dijo Silva y agregó que “lo más divertido es que yo lo vi antes del strip club, en la tarde, y cuando lo vi me cargó”.

“No me gustó, me cargó como estaba vestido, y miles de cosas, no lo pesqué”, agregó la también comunicadora. “Pero en el strip club fue la primera vez que hablamos y cambió la cosa. Ahora encuentro que es lo mejor del mundo, pero en ese minuto no”, detallado.

“Desde ese día nunca más nos separamos, de hecho él volvió antes a California y cuando yo llegué unos días después, él me fue a buscar al aeropuerto y todo”, añadió.

Finalmente, Kika comentó que a tanto él como su círculo cercano les gusta nuestro país. “Es una familia que quiere mucho Chile, ellos ya conocían Chile. A él lo conocí por un amigo mío chileno”.