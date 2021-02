María “Kika” Silva no lo ha pasado del todo bien en la pandemia. La conductora y modelo sinceró que tuvo momentos de “bajón” en medio de la extensa cuarentena que la hicieron replantearse varios aspectos de su vida.

Si bien la figura televisiva comentó en Al Desayuno, el espacio que conduce Cristián de la Fuente en su Instagram, que “soy bien agradecida siempre”, también “me sentí sola”.

“Mi lema y mi forma de vivir es que cada cosa negativa que me ha pasado o cada cosa que me ha dificultado algo me hace más fuerte y me hace mejor”, comenzó explicando Silva

En la misma línea, aseguró que “soy de las que se mete al hoyo, llora, sufre, todo, y de repente salgo a flote y digo ‘estoy en el mejor momento de mi vida’. Sí, estuve en el hoyo negro, sobre todo al principio”.

Lee también: Coni Piccoli reveló por qué dejó la TV: “Empecé a cachar que había que hacer lobby y ser amigo de todos”

“Venía del cambio de estar viviendo en Estados Unidos, muy contenta estudiando inglés. Justo vuelvo a Chile entre el estallido social y la pandemia donde tenía que volver a trabajar, volver a mi rutina, volver a retomar todo lo que había dejado”, detalló la joven de 28 años.

Es por eso que reconoció que “sí, me costó, me costó harto, me cuestioné muchas cosas, me sentía sola, estaba en mi departamento con (su perro) Gin, que me salva la vida y es mi partner”.

“Pero sí me sentí sola, me pasé el rollo de por qué siempre soltera y siempre sola, me puse dramática y me hundí en solo tomar vino y comer, comer, comer. Me pasé todos esos rollos mentales”, reconoció Kika.

Sin embargo, dijo que su balance del 2020 fue positivo: “Hoy, sobre todo para Año Nuevo, cuando dije ‘¿cómo fue mi año?’ Increíble la verdad, no lo cambio por nada. Todas esas cosas me hicieron crecer, me hicieron reinventarme, me hicieron más adulta, entonces contenta. Los desafíos siempre hacen bien”.