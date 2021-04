El pasado 8 de abril, la modelo y conductora de televisión, Francisca “Kika” Silva, compartió una imagen en su Instagram en donde se le ve en clases buceo para convertirse en rescatista, curso que realiza en Bahamas.

Sin embargo, las postales no tardaron en recibir críticas debido a la aguda crisis que vive el país y el mundo, por el aumento de contagios y muertes por COVID-19.

La modelo publicó una serie de fotografías donde escribió: “A cada final invéntale un nuevo comienzo, algo que te haga crecer y vivir nuevas experiencias”.

Sin embargo, entre los comentarios, estaban los cuestionamientos de algunos seguidores. “Trata de ser consecuente con tus actos, tu vida se trata de mostrar públicamente lo maravillosamente que lo pasas, viviendo una vida al descueve, gozando y disfrutando de la naturaleza mientras la mitad del mundo debe estar encerrado”, escribió un usuario.

Lee también: Paloma Mami dijo, en entrevista con Rolling Stone, que admira a los secundarios del estallido social

Mientras que otro seguidor expresó: “estos videos se podrían haber mostrado más adelante, bacán y que rico qué aprendas a bucear. Pero encuentro fuerte la imagen de verte en el agua como si en el mundo no estuviera pasando nada. Como lo puse al principio de este comentario, es personal y es lo que yo siento, no te juzgo nada”.

Pero la polémica no quedó ahí, ya que la propia modelo respondió a las personas que la cuestionaron. “!Esta perfecto! Pero no es tan así. Si me afecta, si me importa. No ando contando las cosas malas que me pueden pasar o mostrando todo por redes”, dijo.

“Y llevo mucho tiempo acá sin mostrar nada porque no me dan ganas por lo mismo, pero este también es mi trabajo. Y al igual como todos los trabajos están difíciles, ¡el mío también! Y el hecho de que yo postee por ejemplo esta foto ayuda a otras personas también como a la gente del centro de buceo. No es que no me importe o no me influya, pero no voy a mostrar el lado malo porque creo que lo que me queda es seguir siendo positiva y tratar de continuar. Me vine a estudiar y era algo planeado hace tiempo”, cerró.