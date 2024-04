Kika Silva tomó drástica decisión y removió sus implantes mamarios: “Quedé demasiado contenta”

La modelo y comunicadora Kika Silva sorprendió esta semana al revelar que se sometió a un importante procedimiento quirúrgico: removió sus implantes mamarios.

Así lo anunció en su cuenta de Instagram, donde junto con mostrar fotografías de los resultados, explicó los motivos que la llevaron a tomar dicha decisión.

“Tuve los implantes por 10 años, no me arrepiento de habérmelos puesto, pero esta decisión de sacármelos me hacía mucho más sentido con mi vida hoy“, comenzó diciendo en la red social.

Kika Silva: “Sentía que tenía un agente extraño en mi cuerpo”

Según relató, la decisión la tomó hace mucho tiempo y no fue de un día para otro, pues estaba “muy consciente de lo que estaba haciendo”. Ahora, de acuerdo con sus palabras, se siente mucho mejor con ella misma que antes.

“Al revés de sentirme menos sexy, hoy me siento mucho mejor y mucho más linda que antes“, confesó, gracias a que “confío mucho en mi doctor porque fue el mismo que me las puso”.

En vista de lo anterior, ahondó en sus razones y aseguró que “hace mucho tiempo sentía que era un extraño en mi cuerpo“, ya que “fue un proceso de dos años en los que estuve preguntando y averiguando“.

“Ya no veía la hora de sacármelas”

Finalmente, se atrevió y sacó los implantes de su cuerpo: “Sentía que era un agente extraño y no soportaba tenerlas adentro mío, por eso una vez que lo decidí, ya no veía la hora de sacármelas“, concluyó en la plataforma.

A su vez, detalló que se sometió a una mastopexia la cual, según explicó, es una cirugía que se realiza para cambiar de posición o elevar las mamas. “Quede demasiado contenta con el resultado final, están exactamente donde quería“, cerró.

Tras realizar una publicación, Silva se llenó de comentarios aplaudiendo su drástica decisión. “Tesoro nacional”, “cada día más hermosa” y “estás bellísima, Kika”, fueron algunos de los escritos que dejaron sus seguidores y seguidoras.

Mira la publicación de Kika Silva a continuación:

