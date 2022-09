“No terminé por falta de amor”: Kika Silva explicó el quiebre de su relación con Timothy Burton

La modelo e influencer chilena María Silva Sánchez, más conocida como Kika Silva, reveló el término de su relación con el estadounidense Timothy Burton.

En una entrevista con Revista Sarah, Silva habló de su presente en Estados Unidos y de su nueva vida de soltera.

“Acabo de terminar mi relación, de hecho, es algo que no he comentado a pesar de que me lo preguntan harto por redes sociales, también por un tema mayor de salud. Es algo que no ha sido fácil, me ha tocado como aprendizaje”, dijo.

Si bien reconoció que “es un tema complicado”, aclaró que “no terminé por falta de amor”. En ese sentido, indicó que “hay un tema de salud de por medio, y eso es lo que me emociona más que terminar”.

“Tengo una relación muy linda con él, puedo llamarlo, puedo verlo, puedo hablar con él sin problema”, señaló.

A lo anterior, reiteró que “hay un tema de salud de por medio, entonces, no ha sido fácil y no lo cuento por protegerlo a él y por no exponer su vida. Entonces, es algo complicado”.