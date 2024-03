Kika Silva celebró llegada de nuevo integrante a la familia: “Siempre he sido muy guaguatera”

Kika Silva, junto con Gonzalo Valenzuela, celebraron la llegada de un integrante más a la familia de la animadora.

Durante el lunes, Josefa Silva, hermana de la conductora de televisión, compartió en sus redes sociales la reacción de sus familiares al contarles que tiene 18 meses de embarazo.

En el registro se puede ver la gran emoción con la que Silva recibe la noticia, mientras que Gonzalo Valenzuela abraza y felicita a su cuñada.

La reacción de Kika Silva

“Siempre he sido muy guaguatera y me encantan los niños. Ahora por fin puedo regalonear y mimar al mío, que más encima es mi sobrino. Eso me tiene muy contenta”, comentó la modelo a LUN.

Respecto a esto, la hermana de Silva contó al medio que Kika será la madrina y que saben que lo hará muy bien: “Le va a enseñar puras cosas buenas y le va a cocinar cosas ricas, pero saludables”.

“Ya antes de que me decretaran madrina, lo sentía. Cada vez que veo algo para él se lo compro. Estoy muy feliz”, expresó la animadora como respuesta.

