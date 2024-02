“Tenía un plástico dentro de mi cuerpo”: Kika Silva retiró sus prótesis mamarias tras 10 años

Kika Silva reveló que durante diciembre del año pasado se sometió a una intervención, en la que finalmente retiró sus prótesis mamarias que estuvieron con ella durante diez años. Actualmente se encuentra en recuperación.

“Simplemente, ya no me gustaba tenerlas“, es parte de lo que comentó sobre las razones que la impulsaron a tomar dicha decisión sobre su cuerpo, donde además destacó que hubo situaciones psicológicas que pesaron en esta idea.

“He tenido una muy buena recuperación del postoperatorio, llevo un mes y 10 días desde la operación, y aunque hay personas que les ha dolido mucho, afortunadamente yo no he sufrido tanto, me he ido recuperando de manera excelente“, destacó sobre el actual proceso.

¿Por qué cambió de opinión?

“Las empecé a sentir externas a mí y escuché a mi cuerpo… Soy fiel creyente que cuando una está atenta a lo que el cuerpo va necesitando y sintiendo, se es capaz de ir decidiendo bien“, fue parte de lo que le indicó a LUN.

“Quizás en el pasado las quería, pero hoy ya no lo quería más. Me molestaba tenerlos, era un tema mío psicológico. Sentía que eran un agente externo a mi cuerpo y no lo quería”, agregó sobre los motivos que impulsaron la decisión.

“Con un camino de autoconocimiento y mucha reflexión llegué a entender que tenía un plástico dentro de mi cuerpo, que es un material que trato de evitar siempre. Entonces, tener un plástico dentro mío no me estaba haciendo sentido“, agregó.

¿Se arrepintió de las prótesis?

“Me operé exactamente hace diez años y tres meses y en ese minuto fue la mejor decisión que pude haber tomado. No me arrepiento de haberlo hecho… En ese tiempo trabajaba full time de modelo, vivía en México.”, aclaró.

“Para mí era un tema de seguridad, para cumplir con lo que me pusieran de prendas y no tener problemas. En el fondo, para que no hubiera impedimento para trabajar. Fue netamente por un tema de seguridad en el minuto que trabajaba de modelo”, cerró.

Síguenos en