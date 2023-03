Kika Silva se refiere a su romance con Gonzalo Valenzuela: “Él es una persona increíble, me apoya en todo”

Junto con el regreso del Festival de Viña del Mar este 2023, surgieron muchas sorpresas que revolvieron las cosas en las redes sociales.

Una de ellas, por ejemplo, fue toda la polémica que generó la rutina de Fabrizio Copano cuando se refirió a algunas cosas que molestaron al cantante urbano Pailita.

Otra, fueron todos los elogios y comentarios que provocó la presencia de Sergio Chamy, el protagonista de la película El Agente Topo, quien recibió aplausos por su participación.

Y en esos dos ejemplos están de alguna manera implicados Gonzalo Valenzuela y Kika Silva, quienes tras su encuentro en la gala de festival iniciaron un romance del que hoy dan luces.

Así lo dejó saber la modelo en conversación con LUN, donde habló distendidamente sobre su amor con el actor.

“Conocer a Gonzalo fue algo inesperado. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Estoy consciente de eso y hay que vivirlas, escuchar. Él es una persona increíble y yo estoy muy feliz. Me apoya en todo…”, comentó Silva para el medio citado.

Además, se refirió al viaje que hicieron juntos a Brasil para festejar el cumpleaños número 31 de la también entrenadora. “Allá estuvo exquisito, a mí la playa me hace bien así que mi regalo fue meterme al mar en un lugar con tanta alegría, al igual que comerme un choclo en la arena”.

“Yo siempre he sido súper abierta con mis temas, y si no lo conté antes fue porque también uno tiene que vivir las cosas a su tiempo. No andamos escondidos”, agregó Kika Silva.