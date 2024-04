Kika Silva se aburrió de rumores por “suspensión” de matrimonio con Gonzalo Valenzuela

Kika Silva salió al paso de las especulaciones sobre la supuesta suspensión de su matrimonio con el actor Gonzalo Valenzuela por eventuales problemas económicos.

Estos rumores comenzaron a surgir en el programa Zona de Estrellas, cuando su panelista Pablo Candia abordó esta arista que luego fue desmentida por la influencer.

Hugo Valencia también se refirió al tema, sosteniendo que la modelo “le había compartido a su familia no celebrar la fiesta (del matrimonio) por la complicada agenda laboral de ambos“.

Asimismo, el periodista especificó que la ceremonia en el Registro Civil sería en abril y que la posterior celebración se realizaría a fines de este 2024.

¿Qué dijo Kika Silva sobre el matrimonio?

Un tanto abrumada por estas especulaciones, Kika Silva decidió responder una directa pregunta realizada por un seguidor en Instagram y que hacía referencia a su matrimonio.

“Voy a responder esta pregunta porque me lo han preguntado por todos lados, muchísimo”, comenzó diciendo en sus historias.

“A veces cansa mucho quedarse callado. La verdad es que los últimos tres fines de semana he tenido que quedarme callada por varias cosas”, explicó.

“Qué fome que algunas cosas que se dicen, que no son verdad, hacen también que de repente me quiera cerrar un poco más, o me dé nervio responder preguntas o cosas por acá, porque uno siente que está más expuesto”, continuó Silva.

“Pero en este caso no crean todo lo que se dice”, enfatizó, afirmando que “en el minuto adecuado les voy a contar, pero es algo súper íntimo“.

