Kika Silva en busca de su vestido de novia reciclado: “No sé si podré escoger solo uno”

Kika Silva y Gonzalo Valenzuela realizarían en las próximas semanas su matrimonio en nuestro país, tras haberse casado en Estados Unidos durante noviembre del 2023, sin embargo, la modelo sigue buscando su vestido de novia ideal.

Sobre esto último, confesó estar relajada con el tema de su casamiento, aunque confesó que estuvo en busca del vestido nupcial de su madre, quien desgraciadamente ya no lo tenía.

¿Cuál sería el vestido de novia ideal para Kika?

“Soy la mujer menos novia del mundo. Todos me preguntan, ‘¿y tu vestido?‘”, dio a conocer la modelo en el podcast de Eugenia Lemos, a quien le explicó que “no estaba ni ahí (…) pero no es porque no esté ni ahí con el matrimonio, estoy relajada”.

En este sentido, Silva dio a conocer que a pesar de que le guste la moda, no ha pensado sobre qué vestido quiere, o si prefiere un traje de dos piezas. “No sé si podría escoger uno, qué difícil“, reveló.

No obstante, lo que la modelo sí tiene claro es que quiere piezas de ropa reciclada. “Yo creo que voy a terminar usando las dos. Voy a encontrar la excusa para cambiarme de ropa varias veces”, comentó a Eugenia, agregando que necesita “algo que signifique y transformarlo es algo que me gustaría mucho”.

Recordemos que Kika y Gonzalo aparentemente se casarían durante el mes de abril en un resort de Horcón, en club El Tebo, región de Valparaíso, un lugar famoso por celebrar matrimonios de famosos.

