Ernesto Belloni recordó “doloroso” despido de Kike Morandé: “No era tanto por la plata”

Este 9 de marzo arrancará la décima temporada de La Divina Comida, que tendrá como invitados a Kike Morandé, Ernesto Belloni, Bárbara Hernández y Ángeles Araya.

En este primer capítulo, Morandé y Belloni protagonizarán una intensa conversación cuando se refieren al día en que el animador tuvo que despedir al comediante del programa Morandé con Compañía.

Araya recordó los dichos de Ernesto en su anterior participación en el programa de Chilevisión, donde manifestó el dolor que sintió cuando Kike lo despidió después varios años.

“Hoy día están súper compinches”, señaló la periodista, a lo que Belloni afirmó que “nunca nos peleamos”, aunque sí confirmó que “tuve mucho dolor cuando me echó el Kike”.

La “dolorosa” despedida de Kike Morandé y Ernesto Belloni

“Yo lo sentí mucho, pero fue un mutuo acuerdo”, aclaró el hombre detrás del personaje de Che Copete, agregando que Morandé le expuso “el problema económico que estábamos pasando en el canal” y que “no quedaba otra”.

Ante esto, ex animador del programa humorístico reconoció que “a mí me dolió igual que a él, pero lo conversamos” y aclaró que este hecho no dio por terminados sus años de amistad.

“Fue sumamente triste, porque Ernesto era parte. Nosotros teníamos una casa donde todo pasaba dentro de la casa. Incluso éramos tantos que de repente hicimos un hoyo en la pared y arrendamos la casa al lado”, añadió el comunicador.

Finalmente, Ernesto cerró comentando que “sería absurdo decir ‘¡qué bueno, me fui donde el Kike! ¡Qué alivio!’. No, y no era tanto por la plata, sino porque dejaba un equipo. Yo trabajaba con un equipo genial”.

Síguenos en