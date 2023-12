Kike Morandé criticó el humor actual: “Las mujeres diciendo garabatos me chocan más que los hombres”

Kike Morandé desató diversas opiniones tras entregar su opinión sobre el humor actual, marcado por el stand-up comedy y el surgimiento de talentos femeninos.

“Hoy día parece que o eres ‘standapero’ o no haces humor. Álvaro Salas es el único que sigue haciendo humor-humor”, apuntó el ex animador de televisión en su programa de YouTube Morandé Te Ve.

En un capítulo que tuvo como invitado el comediante Felipe Izquierdo, Morandé señaló “a mí me pasa con el stand up que me choca tanta grosería”.

Kike Morandé arremete contra el humor actual

La ex figura televisiva cuestionó a los comediantes actuales, especialmente aquellos que han llegado a presentarse al Festival de Viña del Mar y dicen “puro garabato”.

“Ponte tú, en el Festival de Viña, puro garabato, hombres y mujeres”, indicó Kike, agregando que “a mí las mujeres diciendo garabatos me chocan más que los hombres”.

“Aunque sean todos, todas, todes. Me da lo mismo eso. Pero las todas me da nervio el garabato”, insistió.

En ese sentido, reconoció que “a lo mejor debe ser por lo viejo que soy, pero no me nace el garabato puesto en la boca de una mujer. Que se hueo… me da lo mismo. Pero, exprofeso, contar algo en base al garabato me choca”.

Cabe mencionar que no es primera vez que entrega su opinión sobre temáticas de este tipo. En otro capítulo de su programa online, Morandé sostuvo que “el humor no puede ser machista o no machista, porque salen unas niñas haciendo humor y dicen cualquier barbaridad sobre los hombres”.

“Sales tú haciendo humor, dices una barbaridad de una mujer, y te meten preso. Entonces seamos iguales en todo, pero paremos”, apuntó en ese entonces.

