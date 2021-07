El director de cine estadounidense, Quentin Tarantino, se refirió nuevamente a la posibilidad de realizar una tercera entrega de su película de culto Kill Bill.

El también actor y guionista dio a conocer sus impresiones acerca de una eventual producción en el podcast The Joe Rogan Experience, en donde también confirmó que Maya Hawke, la hija de Uma Thurman, sería perfecta para este papel.

“La sola idea de poder elegir a Uma Thurman y a su hija Maya Hawke sería muy emocionante”, señaló.

A modo de sinopsis, aseguró que esta tercera parte sería “imaginar a ‘la Novia’ (el personaje de Thurman) y a su hija, Bebe, habiendo vivido en paz por 20 años y de pronto esa paz se ve quebrantada y ahora deben huir”.

Desde el estreno de Kill Bill 2 (2004), Tarantino ha dado luces de una nueva entrega de la franquicia. Incluso, en 2019, de acuerdo al portal IndieWire, el aclamado director aseguró que había hablado con Thurman sobre una posible secuela, y que de seguir con una de sus películas “será una tercera Kill Bill“.

Cabe destacar que Hawke, quien es parte del reparto principal de la serie Stranger Things, ha colaborado anteriormente con el cineasta, siendo una de las integrantes de La Familia Manson en Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Kill Bill sigue la historia de Beatrix Kiddo, también conocida como “La Novia”, quien busca venganza tras ser atacada por sus antiguos compañeros del Escuadrón Asesino Víbora Letal, un grupo de asesinos profesionales que siguen las ordenes de Bill, ex pareja de la protagonista que la persigue tras iniciar una vida alejada de la violencia.