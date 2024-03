Envenenamiento, asesinatos y conspiración: 3 brutales hechos reales de “Killers of the Flower Moon”

Killers of the Flower Moon es una de las competidoras en la categoría más importante de los premios Oscar 2024, ceremonia que se celebrará el domingo 10 de marzo.

El filme del galardonado director Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro está en carrera como Mejor Película en la entrega de premios del cine de Hollywood.

La historia, basada en el libro de David Grann llamada Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the birth of the FBI, retrata el genocidio en la década de 1920 de la Nación Osage, un pueblo originario de Estados Unidos ubicado en Oklahoma y muy rico en petróleo.

La película retrata varios hechos que sí ocurrieron en la historia y en CHV Noticias te contaremos cuáles son algunos de ellos.

Killers of the Flower Moon está nominada en 10 categorías de los Oscar 2024, entre ellas, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz (Lily Gladstone) y Mejor Actor de Reparto (Roberto De Niro como William Hale). Pese a que Leonardo DiCaprio es uno de los protagonistas, no fue considerado por la Academia, una decisión que generó controversia.

3 hechos reales que muestran en Killers of the Flower Moon

El libro en el que se basa la película de casi tres horas y media de Scorsese se cuenta la historia de cómo los miembros del pueblo Nación Osage fueron asesinados uno por uno, centrándose en la historia de Mollie Burkhart, una mujer indígena que perdió a toda su familia a causa de los crímenes.

A continuación, te dejamos tres hechos reales que sí ocurrieron en la película y que aparecen en Killers of the Flower Moon.

1. Asesinatos Osage

El pueblo Nación Osage estuvo ubicado en Oklahoma, un lugar en el que se encontró gran cantidad de petróleo, lo que puso en la mira de los colonos blancos las tierras de los nativos americanos.

National Goegraphic explicó que en la década de 1920 el petróleo “transformó la vida cotidiana de los osage” e incluso fueron considerados la nación más rica de la Tierra.

Además, los nativos eran vistos como personas ingenuas o primitivas, por lo que los colonos instauraron un sistema de supervisión liderado por gente blanca.

Incluso se hicieron leyes para “protegerlos”, cuyo verdadero fin eran permitir que los blancos se apoderaran de sus riquezas.

A partir de 1921 se registraron misteriosos asesinatos en el condado de Osage: Entre ese año y 1925, al menos 60 nativos fueron asesinados o desaparecieron, siendo el principal sospechoso William K. Hale.

2. La triste vida de Mollie Burkhart

Los cuerpos de Anna Brown y su primo Charles Whitehorn fueron encontrados en mayo de 1921 y descubiertos el mismo día, en diferentes lugares.

Dos meses después, la madre de Anna, Lizzie Kyle, heredera de los derechos de propiedad, murió envenenada. Posteriormente, su sobrino fue asesinado en febrero de 1923, mientras que el 10 de marzo su hija, yerno y un empleado doméstico murieron en una extraña explosión en su casa.

Dicha fortuna de la familia Kyle pasó a manos de Mollie Kyle, última hija de Lizzie, y su esposo blanco, Ernets Burkhart, sobrino de William Hale.

Finalmente se descubrió que Hale presionó a Ernest para que se casara con Mollie y que contrató a asesinos a sueldo para que mataran a toda su familia. Mientras que Burkhart le estuvo dando whisky envenenado a su esposa.

DiCaprio y De Niro interpretaron a asesinos reales

En la película, DiCaprio dio vida a Ernest Burkhart, sobrino de William Hale, interpretado por De Niro, dos hombre que sí existieron en la vida real.

Tras lo asesinatos de los osage, se inició una investigación, que se considera, además, como el nacimiento del FBI, la cual estuvo a cargo en una primera instancia de J. Edgar Hoover, quien se la traspasó a Tom White (Jesse Plemons).

Según contó David Grann a la BBC, se organizó un equipo encubierto para descubrir qué estaba pasando con los osage y se expuso una de las mayores conspiraciones de la historia de Estados Unidos.

Detrás de todo estuvo William Hale, quien llegó al territorio a inicios del siglo XX como un hombre que “no tenía pasado: Nadie sabía de dónde venía, estaba vestido con harapos, viajaba a caballo y no tenía dinero”.

Hale se hizo amigo de los indígenas y su sobrino Ernest terminó casado con Mollie.

Hale fue declarado culpable de asesinato junto a otras personas, pero pese a que lo enviaron a la cárcel, finalmente fue perdonado, al igual que otras personas que también fueron acusadas del mismo delito.

En tanto, Ernest fue condenado a cadena perpetua en 1926, mientras que Mollie se divorció de él. Posteriormente testificó contra su tío y otro sujeto por otro asesinato.

En 1937, Burkhart obtuvo la libertad condicional, pero volvió a la cárcel por robarle a su ex cuñada. En 1941 fue sentenciado a prisión donde permaneció hasta 1966 cuando volvió a solicitar la libertad condicional y la obtuvo. Según consignó The Oklahoman, Hale fue indultado en 1947.

