La estrella televisiva Kim Kardashian y el rapero Kanye West están en trámites de divorcio, según informó el medio Page Six. Sólo faltaría dividir los bienes que los dos obtuvieron durante sus seis años de matrimonio.

Recordemos que fue el mismo músico publicó en su cuenta de Twitter, en julio de 2020, que estaba intentando divorciarse de la socialité, en un mensaje que borró poco después.

“He estado intentando divorciarme desde que Kim conoció a Meek (Mill) en el (hotel) Warldolf”, escribió en ese entonces el otrora candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Lee también: Cadena de favores: “La Roca” le regaló una camioneta a un amigo que lo ayudó en su adolescencia

Según varios medios, West se podría estar refiriendo a un encuentro que Kardashian y el también rapero Meek Mill aparentemente mantuvieron en dicho hotel para preparar un discurso en una cumbre que se celebró en la ciudad de Los Ángeles en noviembre de 2018 sobre la reforma del sistema de Justicia Penal.

Page Six ya había publicado en julio del año pasado que la pareja llevaba vidas separadas, en un momento de crisis desatada por el diagnóstico de bipolaridad del artista.

Es más, detalló que desde que vive sola, la productora de Keeping Up With The Kardashians ya no utiliza su anillo de compromiso ni su argolla de matrimonio.