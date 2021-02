(CNN) – Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West, confirmó a CNN un secretario de la Corte Superior de Los Ángeles este viernes.

Christy Welder, representante de Kardashian West, confirmó la solicitud de divorcio. Aunque señaló que la modelo no tiene comentarios adicionales. CNN se comunicó con Kanye West en busca de comentarios.

Los detalles de la solicitud de divorcio no estuvieron disponibles de inmediato.

Kim Kardashian y Kanye West, que se casaron en Italia en 2014 en medio de una lujosa boda, han vivido separados durante algún tiempo.

Según los informes, West ha estado viviendo en su casa en Wyoming, mientras que Kardashian West se ha quedado en California con sus hijos.

La pareja se conoció a principios de la década de 2000. Sin embargo, pasarían años antes de que se involucraran románticamente.

West entrevistó a su esposa para Vogue Arabia y le preguntó sobre la primera vez que se conocieron. “Eso fue antes de que lanzaras tu primer álbum y eras conocido como productor musical. Yo era muy tímida. Pensaste que era la asistente de Brandy (cantante), y no lo era”, recordó Kardashian West.

“Desde que dijiste eso, estaba en todas partes… como ‘Kim es la asistente de Brandy’. Yo era su amiga y estilista. (risas). Yo pensaba que eras atractivo, agradable, muy encantador, muy divertido, poderoso. Estaba asombrada de ti, pero era muy tímida, callada y un poco nerviosa, para ser honesta“, señaló en ese entonces.

Kim Kardashian y Kanye West tenían relaciones de alto perfil antes de que en 2012 se hiciera público que estaban juntos.

West le propuso matrimonio a Kardashian de manera pública: alquiló un estadio deportivo y contrató una orquesta, mientras su familia miraba desde las cercanías. Todo el momento fue documentado y compartido en la popular serie de E!, Keeping Up With the Kardashians.

La pareja tiene cuatro hijos. Su primera hija, North, nació en 2013, seguida de su hijo, Saint, en 2015. Luego siguieron Chicago, en 2018, y Psalm, en 2019.

La pareja se apoyó mutuamente en tiempos difíciles, incluido el robo armado que sufrió Kardashian West en París en 2016 durante un asalto al lugar en el que se encontraba.

La influencer, por su parte, también ha defendido con frecuencia su esposo, quien ha sido abierto sobre sus luchas con el trastorno bipolar. Además de las polémicas que ha generado con sus tuits provocadores y opiniones políticas. El verano pasado, Kardashian West buscó la comprensión del público en una publicación en redes sociales.

“Entiendo que Kanye sea objeto de críticas porque es una figura pública y sus acciones a veces pueden causar fuertes opiniones y emociones”, escribió en un comunicado compartido en redes sociales.

“Es una persona brillante pero complicada que, además de las presiones de ser un artista y un hombre negro, experimentó la dolorosa pérdida de su madre y tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que se agudiza por su trastorno bipolar. Aquellos cerca de Kanye conocen su corazón y entienden que sus palabras a veces no se alinean con sus intenciones“, agregó.