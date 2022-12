“Es jodidamente difícil”: Kim Kardashian rompe en llanto al hablar sobre la crianza compartida con Kanye West

La empresaria estadounidense Kim Kardashian rompió el silencio y estalló en llanto al hablar sobre la crianza compartida de sus hijos con su ex esposo Kanye West.

La socialité confesó que el hecho de criar a sus cuatro hijos, North (9), Saint (7), Chicago (4) y Psalm (3), con el músico es “jodidamente difícil” y entregó detalles de cómo los protege de las constantes polémicas que protagoniza su padre, sobre todo en las redes sociales.

“Tuve el mejor padre, tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y eso es todo lo que quiero para mis hijos”, dijo Kardashian en el podcast Angie Martinez IRL, emocionándose hasta las lágrimas al recordar al difunto Robert Kardashian.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian (@kimkardashian)

“Eso es lo que quisiera para ellos”, continuó. “Si no saben las cosas que se dicen o lo que sucede en el mundo, ¿por qué les traería esa energía? Esa es una mierda de adultos realmente pesada con la que no están listos para lidiar”, añadió.

Sin embargo, admitió sentirse “muy preparada” cuando sus hijos le pregunten sobre los dichos de West.

“Algún día, mis hijos me agradecerán por sentarme aquí y no atacar a su padre cuando pude (…) Toda la locura. Me lo agradecerán y responderé en privado todo lo que quieran saber. Ya no es mi lugar para saltar”, comentó.

“Definitivamente lo protegí y lo seguiré haciendo a los ojos de mis hijos para mis hijos”, dijo sobre su ex. “En mi casa, mis hijos no saben nada de lo que pasa en el mundo exterior… Estoy agarrada de un hilo”, agregó.

“Sé que estoy tan cerca de que eso no suceda. Mientras eso siga sucediendo, lo protegeré hasta los confines de la tierra tanto como pueda”, insistió Kim.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Cabe recordar que Kim solicitó el divorcio en febrero de 2021, luego de 7 años de matrimonio con Kanye, finalizando el proceso en 29 de noviembre de ese año.