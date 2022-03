Una ácida e incómoda broma fue por la que tuvo que pasar la actriz estadounidense Kirsten Dunst, quien durante la ceremonia de los premios Oscar 2022 estaba sentada junto a su esposo, el actor Jesse Plemons, pero fue abruptamente sacada por una de las anfitrionas.

El momento, al parecer, en una primera instancia pasó desapercibido tras la polémica que causó la cachetada de Will Smith al comediante Chris Rock debido a la broma que le realizó a su esposa haciendo referencia a la alopecia que sufre.

Sin embargo, las redes sociales sacaron a la luz la incómoda situación que tuvo que pasar la actriz nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel en The Power of the Dog. Pero, ¿estaba dentro del guión?

Todo ocurrió cuando una de las anfitrionas del evento, Amy Schumer, se acercó hasta Dunst y Pleemons —también nominado por su papel en la cinta de Jane Campion— e inició una conversación con el actor.

Segundos antes, Schumer hablaba de la función de los “llenadores de asientos”, es decir, aquellas personas ocupan las sillas para que no se vea vacío, momento en el que sacó a Dunst de la que estaba ocupando ella.

“Les explicaré lo que hacen los rellena-asientos. Aquí tenemos a una —señala a Kirsten Dunst— ¿te puedes levantar e irte al baño, cariño?”, indicó la anfitriona para posteriormente ocupar la silla ante la aturdida mirada de la nominada al Oscar.

“Jesse, te amo”, le dijo a Plemons. Él, por su parte, le dijo: “¿sabes que es mi esposa, verdad?”, mientras que Schumer le volvió a insistir: “¿estás casado con esa llenadora de asientos? Eso es raro”, ante lo que el también nominado solo asintió con la cabeza.

Durante este lunes, la anfitriona recurrió a sus stories de Instagram tras el revuelo que se comenzó a generar al viralizarse el momento.“Oye, aprecio el amor por Kristen Dunst. ¡Yo también la amo! Eso fue algo coreografiado (preparado) en el que ella estaba involucrada. No le faltaría el respeto a esa reina así”, indicó Schumer.

Por su parte, ni Plemons ni Dunst han emitido declaraciones al respecto.

