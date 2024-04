KISS hace historia y vende todos sus derechos musicales y de imagen por $300 millones

La icónica banda de rock americana KISS vuelve a hacer historia en la industria musical, ya que venderá por $300 millones de dólares todo su catálogo de canciones, derechos sobre su nombre e imagen, incluyendo los diseños de sus pinturas faciales a Pophouse Entertaiment.

La propia firma de inversión musical confirmó el acuerdo en un comunicado al que tuvo acceso el portal Music Business Worldwide. Eso sí, no revelaron el monto de la inversión exacta pero medios especializados han informado que valdría más de 300 millones de dólares estadounidenses.

¿Qué más venderá KISS en este acuerdo?

Adicional al nombre de marca de KISS, el catálogo de canciones y la propiedad intelectual, el acuerdo incluirá la parte artística de los masters de grabación y los derechos de publicación de la banda.

Pophouse Entertaiment tiene el foco puesto más allá del cancionero de la banda, donde destacan piezas como “Rock and Roll All Nite” y “I Wanna Rock and Roll All Night”. Su intención es preservar la “música icónica, las enigmáticas personalidades y la expresiva imagen” de KISS para las generaciones venideras.

“Siempre hemos estado abriendo nuevos caminos en la cultura popular, y esta asociación asegurará que sigamos haciéndolo en los años venideros. Porque lo que está haciendo Pophouse es romper reglas. Ya tenemos varios planes en desarrollo”, dijo Gene Simmons, bajista y co-fundador de KISS.

Concierto de Avatares y Biopic de KISS

Hace poco más de cuatro meses que KISS anunció una gira de conciertos con sus avateres en digital que será presentada en 2027.

Fue también Pophouse Entertaiment, los mismos creadores de la serie de conciertos virtuales ABBA Voyage, que pactaron producir esta nueva era de shows de la banda, además de una película autobiográfica que narra la historia de KISS.

“KISS es una de las bandas más reconocidas e icónicas en la historia de la música. Han redefinido el concepto de los espectáculos de rock y siempre han llevado su arte a nuevos territorios inexplorados”, dijo Johan Lagerlöf, Jefe de Inversiones en Pophouse.

Este acuerdo marca la segunda adquisición importante de Pophouse fuera de Suecia en 2024, siguiendo la adquisición del catálogo musical de Cyndi Lauper en febrero.

