Pareja de Kiwi y despido por cuestionado beso a Pamela Leiva: “Ningún ser humano se merece que lo traten así”

Continúa la polémica por la desvinculación de Arturo Walden, más conocido como “Kiwi”, luego de que intentara darle un beso sin su consentimiento a la comediante Pamela Leiva en plena transmisión.

Algo que la humorista que triunfó en el Festival de Viña comentó en sus redes sociales al día siguiente. “Para mí en el momento sí me dio rabia, sí me sentí incómoda y no lo esperaba. Pero en ese microsegundo que pasó donde me agarra y me echa para atrás, digo ‘chucha pero qué hago’”.

Por su parte, el comunicador entregó su versión al asegurar que “yo respeto mucho a las mujeres. Tengo una hija, tengo pareja. Jamás he acostado ni me he sobrepasado con una mujer, estoy arrepentido”.

Y este domingo, en conversación con LUN, la pareja del “Kiwi”, María Elena Valdés, decidió dar su opinión respecto al incidente y comenzó respondiendo a la interrogante sobre si le había molestado o no la situación.

“Siempre supe que era una talla nomás. Arturo es acelerado, hiperventilado. Creo que fue un impulso. Acostumbrado a los móviles antiguos, lo hizo para hacerse el chistoso”, explicó.

A lo anterior agregó que le parece bien que como mujeres “no aceptemos cosas que antes parecían aceptables. Pero soy vieja. Antes, cosas como estas se consideraban tallas”.

Además, María Elena, quien es pareja del rostro televisivo hace tres meses, consideró que la decisión de despedirlo había sido “injusta”.

“Arturo se equivocó, hizo algo malo y pidió disculpas, pero la forma en que lo echaron fue brutal. Ningún ser humano se merece que lo traten así. Lo humillaron, dañaron su imagen, Arturo es muy bondadoso, es un niño en cuerpo de grande“, concluyó.