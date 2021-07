Este lunes 12 de julio, la banda estadounidense de un-metal, Korn, anunció desde sus redes oficiales la incorporación del chileno Ra Díaz como bajista para la gira que tendrá lugar en varios estados con 35 jornadas, desde julio hasta octubre de 2021.

“Agradecemos sus amables palabras de apoyo en respuesta a la reciente actualización de la gira sobre Fieldy. Si bien nuestro hermano se toma un tiempo para sanar, queríamos informarle que traemos a nuestro amigo Ra Díaz de Suicidal Tendencies para que salga con nosotros este verano para completar las tareas del bajo de Korn”, publicaron desde las redes oficiales del grupo.

We appreciate your kind words of support in response to the recent tour update about Fieldy. While our brother takes some time to heal, we wanted to let you know that we are bringing our friend @Ra_Diaz from @OFFICIALSTIG out with us this summer to fill in on Korn bass duties… pic.twitter.com/FdyW3AovQy

