Inspiró su vestido de novia en el cráneo de su esposo: Así fue la boda de Kourtney Kardashian y Travis

Este domingo la empresaria Kourtney Kardashian y el baterista de la banda Blink-182, Travis Barker, se casaron por tercera vez en Italia en una lujosa ceremonia.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los internautas fue cómo la Kardashian de 43 años inspiró su vestido en el tatuaje que tiene el artista en su cráneo, según señaló Pop Crave.

En específico, el velo fue bordado con una imagen de la Virgen María. Por otra parte, el vestido en sí se salió de lo convencional al llegar por sobre sus rodillas.

Kourtney publicó fotos de la ceremonia en su perfil de Instagram, en donde escribió que ahora son “la Señora y el Señor Baker” y que vivirán “felices por siempre”.

Esta se trata de la tercera vez que ambos se casan. La primera boda se realizó el 4 de abril en una capilla de Las Vegas, y la segunda ceremonia se llevó a cabo en una iglesia de Santa Bárbara, California, el 15 de mayo.

Kourtney Kardashian had her wedding veil embroidered with a design of the Virgin Mary inspired by Travis Barker’s head tattoo. pic.twitter.com/DEuo2QD52O

— Pop Crave (@PopCrave) May 23, 2022