En un nuevo capítulo de su especial Conociéndote, el comediante nacional Stefan Kramer sorprendió a sus seguidores con una divertida imitación de Checho Hirane.

Dentro del registro que se extiende por más de dos minutos, el humorista hizo referencias a varias peculiaridades del actual conductor de La Red, tal como su participación en dicho canal, su posición política y la defensa de la economía en Chile (incluyendo migración y “súper ricos”).

“El comunismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo, así que a menos que alguien me demuestre lo contrario… tengo una planilla excel que dice claramente, si yo soy economista, que la cuestión no funciona”, dice.

“Cómo va a ser todo culpa del modelo. Hasta cuándo está todo el mundo siempre opinando y tirando todas las cosas contra un modelo que ha sido exitosísimo“, es otra de sus frases.

El video fue publicado hace dos horas y hasta el cierre de esta nota ya suma más de 17 mil me gusta y 120.000 reproducciones.

Esta es la imitación de Kramer a Cecho Hirane