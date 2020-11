Stefan Kramer reflexionó sobre una de las imitaciones más populares de su carrera, pero que le trajo más de un conflicto con la persona aludida.

Se trata de la parodia al fotógrafo Jordi Castell, quien en 2012 reclamó públicamente y luego llegó hasta tribunales en una querella contra el comediante, a quien acusó de “denigrar” su orientación sexual de “manera reiterada”.

En ese entonces, Castell afirmó que en las presentaciones fuera de la pantalla, es decir, en eventos privados o festivales, Kramer simulaba actos sexuales con objetos como una botella o el micrófono, entre otras partes de la rutina por las cuales se sentía pasado a llevar.

La acción judicial no prosperó y el comediante continuó utilizando al ex animador en sus rutinas, tanto así que incluso lo incluyó en su película Stefan vs Kramer.

En un nuevo capítulo de Socios, su programa vía streaming junto a Francisco Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, el imitador hizo un mea culpa.

“Yo te podría decir que cuando imitaba al Jordi estábamos como en un cambio de conciencia, un momento en que, si miro para atrás, digo ‘sí, yo creo que hubo un error ahí… hubo un error ahí’”, dijo en conversación con Ruminot.

Además, añadió que “estaba reiterativo, estaba burdo. En ese momento yo no lo veía y con el tiempo digo ‘sí’. Yo creo que no era de buen gusto”.