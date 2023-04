“Voy a comer pan con palta”: Kramer estrenó nueva imitación de Pedro Pascal al estilo Saturday Night Live

Stefan Kramer se sumó a la fiebre por Pedro Pascal tras realizar una hilarante imitación al estilo The Last of Us, la exitosa serie protagonizada por el popular actor de origen chileno.

Después de los aplausos que sacó con esta primera caracterización, en menos de 24 horas estrenó un nuevo video imitando al intérprete de 48 años.

El registro muestra al comediante en un escenario similar al de Saturday Night Live, programa que condujo Pascal en febrero pasado.

Además, aprovechó el momento para promocionar su espectáculo “Kramer en Concierto” en Gran Arena Monticello, a realizarse el próximo sábado 15 de abril.

“Voy a estar ahí por si quieren tomarnos unas fotos con Joel. 15 abril, 21 horas, y yo les voy a reír mucho y voy a comer pan con palta“, señaló en el video, donde además imitó los pasos de baile del actor.

La publicación ya acumula más de 30 mil “me gustas” y varios comentarios de usuarios que destacaron la caracterización. “El pan con palta le salió igual”, “de otro planeta”, “igualito” y “juré que era él”, fueron parte de las reacciones.

Revisa el video acá: