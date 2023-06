“Soy fan”: La inesperada reacción de Piqué cuando el Kun Agüero mencionó al presunto nuevo novio de Shakira

Cada vez son más los rumores que aseguran que hay una relación entre la reconocida cantante Shakira y el piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

La colombiana ha sido vinculada con el corredor desde hace varias semanas, por lo que todo indica que parece haber dejado atrás definitivamente su vínculo con el ex futbolista Gerard Piqué.

Precisamente, el mítico defensa tuvo una llamativa reacción luego de que se nombrara al multicampeón en una transmisión, lo que encendió sospechas sobre su interés en saber de la vida de su ex esposa.

“¿Cuál es el problema?”

Lo curioso es que la persona que nombró a Hamilton fue nada menos que el ex delantero Sergio “Kun” Agüero, conocido por decir las cosas que piensa sin ningún tipo de filtro.

Esto se dio en medio de una transmisión online, donde el youtuber español DjMaRiiO le preguntó al argentino: “¿Es cierto, Kun, que en lugar de apoyar a Fernando Alonso o a Checo Pérez, apoyas a un piloto inglés?”

Ante esto, el trasandino dijo que sí y defendió su postura: “Yo sigo al que es número uno″. Dicha respuesta llevó al propio Piqué le consultara: “¿Pero el número uno es inglés?”

“Soy fan de Hamilton, ¿Cuál es el problema?”, dijo sin titubear Agüero, lo que al parecer no le gustó mucho a Piqué, quien quiso cortar la conversación y cambiar rápidamente de tema.

“Ya está, no pasa nada. Es fan de Hamilton, no pasa nada. Ha estado en Inglaterra”, sostuvo el ex marido de Shakira.