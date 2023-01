¿Cómo dice que dijo? Kylie Jenner explicó cómo se pronuncia correctamente el nombre de su hijo Aire

Cerca de un año tuvieron que esperar los seguidores y seguidoras de Kylie Jenner para conocer a su hijo menor.

Nacido el 2 de febrero de 2022, el pequeño no había sido visto por el ojo público hasta ahora, que la menor del clan Kardashian compartió imágenes junto a él.

A través de su cuenta de Instagram, el pasado sábado la celebridad estadounidense publicó varios registros mostrando el rostro del bebé.

En el primero se puede ver a madre e hijo posando frente a un espejo. La segunda y la cuarta foto son capturas del pequeño solo y la tercera es un tierno momento en que Jenner lo sostiene en sus brazos mientras él ríe.

Junto a las capturas, la empresaria escribió breves palabras que descubrieron el nombre de su hijo: Aire.

Ante las dudas, fue la misma Kylie quien aclaró las dudas y explicó cómo se pronuncia el nombre de su hijo.

“Do you think it’s pronounced air or airey?”, le preguntaron en Instagram, a lo que la empresaria contestó “Air”.

“It’s pronounced ‘air’ like billionaire”, le respondieron, haciendo alusión a que Jenner es la billonaria más joven del mundo.